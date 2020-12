Coronavirus, l’Iss: “Indice Rt risale a 0,86 a livello nazionale, servono nuove misure. Lazio, Liguria e Veneto a rischio alto” (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Indice Rt torna a salire. Nel suo consueto monitoraggio settimanale, l’Istituto superiore di sanità mette nero su bianco ciò che sta preoccupando da giorni gli esperti, tanto da spingere il governo a varare la nuova stretta per le feste: nel periodo 25 novembre-8 dicembre, coincidente con l’uscita dalla zona rossa di Regioni come il Piemonte e la Lombardia e l’inizio dello shopping natalizio, il tasso di trasmissibilità del virus è passato dallo 0,82 allo 0,86 a livello nazionale. l’Iss osserva “per la prima volta un segnale di controtendenza“, dovuto soprattutto a tre aree dove l’Indice è superiore a 1: si tratta di Lazio, Lombardia e Veneto. Se si tiene conto di tutti i parametri di valutazione dell’epidemia, però, le Regioni considerate “a rischio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Rt torna a salire. Nel suo consueto monitoraggio settimanale, l’Istituto superiore di sanità mette nero su bianco ciò che sta preoccupando da giorni gli esperti, tanto da spingere il governo a varare la nuova stretta per le feste: nel periodo 25 novembre-8 dicembre, coincidente con l’uscita dalla zona rossa di Regioni come il Piemonte e la Lombardia e l’inizio dello shopping natalizio, il tasso di trasmissibilità del virus è passato dallo 0,82 allo 0,86 aosserva “per la prima volta un segnale di controtendenza“, dovuto soprattutto a tre aree dove l’è superiore a 1: si tratta di, Lombardia e. Se si tiene conto di tutti i parametri di valutazione dell’epidemia, però, le Regioni considerate “a...

