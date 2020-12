Coronavirus, le regole del nuovo Dpcm: Italia tra zona rossa e arancione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Di questi minuti le prime notizie sul decreto legge in corso di approvazione nel Cdm, riguardanti le nuove misure per il periodo di Natale. Per contrastare l’emergenza Coronavirus, il governo sta varando infatti un piano ben più severo di quanto preannunciato poche settimane fa. L’Italia passerà tutto il periodo sospesa tra zona rossa e arancione. Natale e Capodanno in zona rossa La bozza del decreto è riportata da numerose agenzie, che citano fonti di governo alla base della stessa. In questa, viene riferito che l’Italia entrerà in zona rossa dal 24-27 dicembre, dal 31 dicembre al 03 gennaio e di nuovo il 5-6 gennaio. Si tratta dei giorni festivi e prefestivi e rispetto a quanto preventivato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Di questi minuti le prime notizie sul decreto legge in corso di approvazione nel Cdm, riguardanti le nuove misure per il periodo di Natale. Per contrastare l’emergenza, il governo sta varando infatti un piano ben più severo di quanto preannunciato poche settimane fa. L’passerà tutto il periodo sospesa tra. Natale e Capodanno inLa bozza del decreto è riportata da numerose agenzie, che citano fonti di governo alla base della stessa. In questa, viene riferito che l’entrerà indal 24-27 dicembre, dal 31 dicembre al 03 gennaio e diil 5-6 gennaio. Si tratta dei giorni festivi e prefestivi e rispetto a quanto preventivato ...

fanpage : #DPCMnatale Matteo #Salvini ha intenzione di disobbedire alle regole imposte dal Governo: - 80_82 : RT @Libero_official: Le durissime parole del presidente del #Senato #Casellati contro il governo per i ritardi sulle regole per il #Natale:… - vaniacavi : RT @lucabattanta: @Quirinale Chi è che le viola queste regole? Si rivolga a chi pensava di cavarsela con 3 miliardi per la crisi da coronav… - VittorioBanti : RT @lucabattanta: @Quirinale Chi è che le viola queste regole? Si rivolga a chi pensava di cavarsela con 3 miliardi per la crisi da coronav… - DribblingWorld : #COVID19 ?? Campania zona GIALLA da domenica, ma sarà per poco, in arrivo nuovo dpcm che fisserà altre regole in tu… -