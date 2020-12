Coronavirus | le news Speranza | Rt sale | serve zona rossa da 24 dicembre a 6 gennaio LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L'orientamento che emerge dal vertice del premier Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Boccia è unanei giorni festivi e prefestivi e una arancione nei giorni lavorativi. Si attende il confronto tra governo e Regioni e alle 18 il Consiglio dei ministri. Intanto Zaia in Veneto dispone lo stop alla mobilità tra Comuni dopo le 14. Ril’indice Rt. Alti i contagi in tutta Europa. Von der Leyen: “Vaccino-day in Ue il 27