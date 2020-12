Coronavirus | le news Il bollettino | 17 992 contagi su 179 800 tamponi | 674 decessi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo i nuovi dati del ministero della salute calano terapie intensive (-36, ora 2.819) e ricoveri ordinari (-658, ora 25.769). Il tasso positivi/test è al 10%. L'ISS nel report conferma l'aumento dell'indice dio: "No ad allentamenti". Via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie. Conte: "Decisione sofferta per cautelarci. Subito misure di ristoro". La Provincia di Bolzano e Campania, Toscana e Val d'Aosta passeranno in giallo da domenica