Coronavirus, la conferenza del premier Conte: il nuovo Dpcm valido per le festività natalizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto in conferenza stampa.Il premier, in diretta da Palazzo Chigi, ha confermato l'attuazione del nuovo Dpcm valido per le festività natalizie a partire da giovedì 24 dicembre.ZONA ROSSA - "Abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio grazie a cittadini, questo metodo a zone ci ha permesso di rialzarci. Il momento è difficile con il virus che continua a circolare dappertutto, il rischio è che questa curva si possa impennare durante le feste natalizie. Dobbiamo intervenire e assicuro che non è una decisione facile, riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, sarà vietato ogni spostamento tra le regioni per ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, è intervenuto instampa.Il, in diretta da Palazzo Chigi, ha confermato l'attuazione delper lea partire da giovedì 24 dicembre.ZONA ROSSA - "Abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio grazie a cittadini, questo metodo a zone ci ha permesso di rialzarci. Il momento è difficile con il virus che continua a circolare dappertutto, il rischio è che questa curva si possa impennare durante le feste. Dobbiamo intervenire e assicuro che non è una decisione facile, riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, sarà vietato ogni spostamento tra le regioni per ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus conferenza Coronavirus: alle 12.15 conferenza stampa sulle misure di contenimento dei contagi Ufficio Stampa Dpcm Natale, è deciso: Italia zona rossa dal 24 dicembre all’Epifania

Coronavirus. Dopo ore di confronto con le forze politiche Conte ha parlato in conferenza stampa, dichiarando la necessità di un rafforzamento delle misure restrittive a causa del peggioramento ...

Decreto Natale, Italia zona rossa nei giorni di festa: cosa si può e non si può fare

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato il contenuto del decreto Natale con ulteriori misure anti Covid in vista del periodo natalizio.

