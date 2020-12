Coronavirus - Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'annunciata stretta natalizia sulle norme anti contagio è arrivata: nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, l'Italia intera sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, arancione negli altri. Il governo ha trovato l'accordo dopo lunghe trattative e un ultimo confronto con i presidenti delle Regioni. Il nuovo decreto vara misure che interessano soprattutto gli spostamenti e le chiusure di attività come ristoranti, bar e negozi. Rosso con deroghe. Per i giorni dal 24 al 27 gennaio, dal 31 dicembre al 3 gennaio, così come per il 5 e il 6 gennaio, saranno introdotti, in tutte le Regioni, i divieti propri delle zone rosse, che impongono di non muoversi, nemmeno ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'annunciata stretta natalizia sulle norme anti contagio è arrivata: nel periodo dal 24al 6, l'intera saràneie pre, arancione negli altri. Il governo ha trovato l'accordo dopo lunghe trattative e un ultimo confronto con i presidenti delle Regioni. Il nuovo decreto vara misure che interessano soprattutto gli spostamenti e le chiusure di attività come ristoranti, bar e negozi. Rosso con deroghe. Per idal 24 al 27, dal 31al 3, così come per il 5 e il 6, saranno introdotti, in tutte le Regioni, i divieti propri delle zone rosse, che impongono di non muoversi, nemmeno ...

