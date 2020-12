Coronavirus Italia, il bollettino del 18 dicembre: 17.992 nuovi casi, 674 decessi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono 17.992 i nuovi casi di Coronavirus, e 674 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 17.992 Tamponi (diagnostici e di controllo): 179.800 Attualmente positivi: 627.798 Ricoverati: 25.769, -658 (ieri 26.427) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.819, -36, 189 nuovi (ieri 2.855, 183 nuovi) Totale casi positivi: 1.921.778 Deceduti: 67.894 Totale Dimessi/Guariti: 1.226.086 Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono 17.992 idi, e 674 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 17.992 Tamponi (diagnostici e di controllo): 179.800 Attualmente positivi: 627.798 Ricoverati: 25.769, -658 (ieri 26.427) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.819, -36, 189(ieri 2.855, 183) Totalepositivi: 1.921.778 Deceduti: 67.894 Totale Dimessi/Guariti: 1.226.086

La linea del Governo per le festività (dal 24 deicembre al gennaio) dopo il vertice di maggioranza. Stasera alle 18 il Consiglio dei ministri ...

