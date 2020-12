Coronavirus Italia, bollettino di oggi 18 dicembre: tutti i numeri (Di venerdì 18 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 18 dicembre 2020: i numeri ufficiali e le ultime notizie Analizziamo insieme anche oggi, venerdì 18 dicembre, la situazione legata al Coronavirus in Italia. Ieri, il totale dei nuovi casi era di superiore alle 18mila unità: un numero ancora troppo alto per pensare di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con ilsulindi, venerdì 182020: iufficiali e le ultime notizie Analizziamo insieme anche, venerdì 18, la situazione legata alin. Ieri, il totale dei nuovi casi era di superiore alle 18mila unità: un numero ancora troppo alto per pensare di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

petergomezblog : Coronavirus, L’anticorpo monoclonale fatto in Italia che noi non usiamo. Prodotto a Latina, poteva curare (gratis)… - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 674 morti e 17.992 casi su quasi 180mila tamponi #coronavirus - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 17.992 nuovi positivi e 674 decessi - Brapo63 : RT @Corriere: Il bollettino di oggi: 17.992 nuovi casi e 674 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, il bollettino di oggi 18 dicembre: 17.992 nuovi positivi e 674 morti

Fatti 179.800 tamponi nelle ultime 24 ore. Ieri i contagi sono stati 18.236 (su 185.320 tamponi eseguiti), i morti 683 (Articolo in aggiornamento) ...

Il ciclone Yasa si è abbattuto sulle Fiji

Aggiornamento del 18 dicembre. Il ciclone Yasa ha attraversato le Fiji durante la notte e i primi rapporti testimoniano gli immensi danni lasciati dopo aver raggiunto mercoledì l ...

Fatti 179.800 tamponi nelle ultime 24 ore. Ieri i contagi sono stati 18.236 (su 185.320 tamponi eseguiti), i morti 683 (Articolo in aggiornamento) ...Aggiornamento del 18 dicembre. Il ciclone Yasa ha attraversato le Fiji durante la notte e i primi rapporti testimoniano gli immensi danni lasciati dopo aver raggiunto mercoledì l ...