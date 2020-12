Coronavirus, Iss: in Italia l'Rt sale a 0,86 - 'Rischio basso solo in 5 Regioni e con le feste cresce il pericolo di contagi' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel periodo 25 novembre-8 dicembre 2020, l' indice Rt medio è pari allo 0,86, in salita rispetto allo 0,82 del monitoraggio della settimana precedente. Si riscontrano valori di Rt inferiore a 1 in 16 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel periodo 25 novembre-8 dicembre 2020, l' indice Rt medio è pari allo 0,86, in salita rispetto allo 0,82 del monitoraggio della settimana precedente. Si riscontrano valori di Rt inferiore a 1 in 16 ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’Iss: “Indice Rt risale a 0,86 a livello nazionale, servono nuove misure. Lazio, Liguria e Veneto a r… - uandarin : RT @A_Di_Marino: Coronavirus, per l'Iss alto rischio contagio in Lazio, Liguria e Veneto. Basso solo in 5 regioni - messveneto : Coronavirus, per l'Iss alto rischio contagio in Lazio, Liguria e Veneto. Basso solo in 5 regioni - A_Di_Marino : Coronavirus, per l'Iss alto rischio contagio in Lazio, Liguria e Veneto. Basso solo in 5 regioni - Radio1Rai : ?? #Coronavirus Monitoraggio #Iss: incidenza elevata, misure da rafforzare. Solo 5 regioni a rischio basso, le altre… -