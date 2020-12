Coronavirus: India, al via vaccinazioni a gennaio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuova Delhi, 18 dic. (Adnkronos) - Prenderà il via a gennaio la campagna di vaccinazione contro il Covid in India, uno dei Paesi al mondo più colpiti dall'epidemia, con dieci milioni di casi e 144mila decessi: l'obiettivo del governo è quello di vaccinare 300 milioni di persone entro i primi del mese di agosto. Due prodotti sono in attesa dell'autorizzazione di emergenza dell'agenzia per i farmaci attesa entro le prossime settimane, rende noto la Bbc, citando fonti del governo. Si tratta del Covishield sviluppato del Serum Institute Indiano insieme alla britannica AstraZeneca, e del Covaxin, prodotto dalla Bharat Biotech con il Consiglio Indiano per la ricerca medica. Il Serum Institute e la Bharat Biotech sono in grado di produrre 65 milioni di dosi di vaccino al mese, si precisa. Altri sei vaccini sono in fase di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuova Delhi, 18 dic. (Adnkronos) - Prenderà il via ala campagna di vaccinazione contro il Covid in, uno dei Paesi al mondo più colpiti dall'epidemia, con dieci milioni di casi e 144mila decessi: l'obiettivo del governo è quello di vaccinare 300 milioni di persone entro i primi del mese di agosto. Due prodotti sono in attesa dell'autorizzazione di emergenza dell'agenzia per i farmaci attesa entro le prossime settimane, rende noto la Bbc, citando fonti del governo. Si tratta del Covishield sviluppato del Serum Instituteno insieme alla britannica AstraZeneca, e del Covaxin, prodotto dalla Bharat Biotech con il Consigliono per la ricerca medica. Il Serum Institute e la Bharat Biotech sono in grado di produrre 65 milioni di dosi di vaccino al mese, si precisa. Altri sei vaccini sono in fase di ...

TV7Benevento : Coronavirus: India, al via vaccinazioni a gennaio... - SicilianoSum : 87000 infermieri in Olanda rifiutano il vaccino contro il Covid. 'Non siamo porcellino d'India' (ossia cavie!)… - SmorfiaDigitale : Coronavirus: Usa: quasi 3300 morti in 24 ore, in Brasile oltre mille, India vers... - rita1989_rita : Coronavirus: Usa: quasi 3300 morti in 24 ore, in Brasile oltre mille, India verso 10 milioni di casi - crispadafora : RT @RaiNews: Negli ultimi dieci giorni è la quarta volta che gli Usa registrano più di 3mila morti in giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India Coronavirus: Usa: quasi 3300 morti in 24 ore, in Brasile oltre mille, India verso 10 milioni di casi Rai News Coronavirus: India, al via vaccinazioni a gennaio

Nuova Delhi, 18 dic. (Adnkronos) - Prenderà il via a gennaio la campagna di vaccinazione contro il Covid in India, uno dei Paesi al mondo più colpiti dall'epidemia, con dieci milioni di casi e 144mila ...

Covid in Brasile, schiaffo della Corte Suprema a Bolsonaro: «Il vaccino sarà obbligatorio per tutti»

Sono oltre sette milioni i casi di Covid-19 ufficialmente registrati in Brasile dall'inizio ... Il Brasile è il terzo Paese al mondo per numero di casi dietro a Stati Uniti e India ed il secondo per ...

Nuova Delhi, 18 dic. (Adnkronos) - Prenderà il via a gennaio la campagna di vaccinazione contro il Covid in India, uno dei Paesi al mondo più colpiti dall'epidemia, con dieci milioni di casi e 144mila ...Sono oltre sette milioni i casi di Covid-19 ufficialmente registrati in Brasile dall'inizio ... Il Brasile è il terzo Paese al mondo per numero di casi dietro a Stati Uniti e India ed il secondo per ...