Coronavirus, in Veneto 4.211 nuovi positivi e altri 107 morti. Zaia: «Timidi segnali positivi, ma la situazione è ancora critica» – Il video (Di venerdì 18 dicembre 2020) In Veneto si contano 4.211 nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, su un totale di 52.3766 tamponi effettuati (molecolari e rapidi). L'incidenza dei positivi è dell'8%. I ricoverati totali sono 3.298, di cui 365 in terapia intensiva (-13) e 2.922 in area non critica (-20). Totale dei morti 5.268, con un incremento di 107 decessi. Tra pazienti Covid e non, i letti occupati in terapia intensiva sono 587. E il governatore Luca Zaia, dopo aver illustrato il bollettino del 18 dicembre, ha fatto alcune considerazioni: «Ci sono Timidi segnali a livello regionale, ma la situazione è ancora problematica. Al momento non vi so dire quali saranno le ...

