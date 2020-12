Coronavirus in Toscana: 42 morti, oggi 18 dicembre (28 uomini e 14 donne). E 514 nuovi contagi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora troppi morti per Coronavirus in Toscana: sono 42, oggi 18 dicembre. Si tratta di 28 uomini e 14 donne con età media di 85 anni. Voiene da chiedersi come mai, questo Stato che si preoccupa di chiudere gli italiani in casa durante le feste, considerandoci quindi un popolo poco attento, non sia stato in grado di proteggere adeguatamente gli anziani Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora troppiperin: sono 42,18. Si tratta di 28e 14con età media di 85 anni. Voiene da chiedersi come mai, questo Stato che si preoccupa di chiudere gli italiani in casa durante le feste, considerandoci quindi un popolo poco attento, non sia stato in grado di proteggere adeguatamente gli anziani

