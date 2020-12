Coronavirus: in Lombardia 602 pazienti in terapia intensiva (-9) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Continuano a diminuire, ma in modo lento, i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia, che sono oggi 602, nove in meno di ieri. Negli altri reparti i pazienti Covid19 sono 4.656, in tutto 137 in meno. I guariti e i dimessi in un giorno sono 2.515. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Continuano a diminuire, ma in modo lento, i ricoverati inin, che sono oggi 602, nove in meno di ieri. Negli altri reparti iCovid19 sono 4.656, in tutto 137 in meno. I guariti e i dimessi in un giorno sono 2.515.

