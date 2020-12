Coronavirus: in Lombardia 60 morti, tasso positivi all'8,1% dei tamponi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Sono 2.744 i nuovi positivi al Covid19 in Lombardia, l'8,1% dei 33.846 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ieri il tasso di positivi sul totale dei test era pari all'8,6%. Le vittime da ieri sono 60, per un totale di 24.225 morti da inizio pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Sono 2.744 i nuovial Covid19 in, l'8,1% dei 33.846processati nelle ultime 24 ore. Ieri ildisul totale dei test era pari all'8,6%. Le vittime da ieri sono 60, per un totale di 24.225da inizio pandemia.

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-153). A fronte di 31.587 tam… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15) e nei reparti (-196). Il numero dei tamponi effettuat… - lucarango88 : ?? Bollettino #Lombardia #Covid_19 #18dicembre Casi Positivi +2.744 (455.479 +0,61%) Deceduti +60 (24.225 +0,25%) G… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-6) e nei reparti (-137). A fronte di 33.846 tamp… -