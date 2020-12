Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 dicembre: meno guariti (Di venerdì 18 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 17.992 positivi al Covid-19 su 179.800 test effettuati. Rispettivamente, -244 infetti e -5.520 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -36 persone nelle terapie intensive e -658 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, scende il numero dei guariti, 22.272 (-5.641 rispetto ai dati del 17 dicembre). In 24h sono morte 674 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 dicembre Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.921.778 dall’inizio dalla pandemia, di cui 67.894 morti. Le persone attualmente positive sono ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 17.992 positivi al Covid-19 su 179.800 test effettuati. Rispettivamente, -244 infetti e -5.520 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -36 persone nelle terapie intensive e -658 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, scende il numero dei, 22.272 (-5.641 rispetto ai dati del 17). In 24h sono morte 674 persone a causa del Covid in. Leggi anchein, ildel 17Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.921.778 dall’inizio dalla pandemia, di cui 67.894 morti. Le persone attualmente positive sono ...

