Coronavirus in Italia, bollettino 18 dicembre: 17.992 casi su 179.800 tamponi, 674 morti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono 17.992 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 18.236), a fronte di 197.800 tamponi giornalieri effettuati (ieri 185.320). Cresce ancora il tasso di positività, che tocca il 10% (ieri 9,8%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 dicembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 674 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.819 (-36), con 189 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono 17.992 i nuovi contagi di Covid-19 in(ieri 18.236), a fronte di 197.800giornalieri effettuati (ieri 185.320). Cresce ancora il tasso di positività, che tocca il 10% (ieri 9,8%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 18sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 674 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.819 (-36), con 189 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

petergomezblog : Coronavirus, L’anticorpo monoclonale fatto in Italia che noi non usiamo. Prodotto a Latina, poteva curare (gratis)… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 674 morti e 17.992 casi su quasi 180mila tamponi #coronavirus - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - cronacacaserta : E’ ufficiale: zona rossa a Natale. Ecco tutti i divieti durante le feste - Fede77714351 : Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. E' possibile ricevere nella propria abitazione fino… -