Coronavirus | in Italia 674 morti e 17 992 casi con quasi 180mila tamponi

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.992 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 179.800 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 18.236 su 185.320 test). I morti sono stati 674

Sale l’indice di positività calcolato nel rapporto tra tamponi-positivi che oggi è al 10% contro il 9,8% di ieri ...

Regioni per Natale in “zona rossa”, Zingaretti minaccia ordinanza

Mentre ritardano le nuove misure anti-Covid per le Feste di Natale, con le quali il governo dovrebbe inasprire l’ultimo Dpcm di dicembre, i governatori regionali sembrano a favore di una “zona rossa” ...

