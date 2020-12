Coronavirus, in Campania nessuna deroga per gli spostamenti fra piccoli Comuni. De Luca annuncia l’ordinanza – Il video (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Campania è pronta a varare un’ordinanza per vietare durante le feste di Natale gli spostamenti fra piccoli Comuni con meno di 5 mila abitanti, qualora il governo dovesse infine decidere di consentirli con una deroga al Dpcm attualmente in vigore. Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato la linea dura anti-Coronavirus in diretta su Facebook: «No alle deroghe e alle mezze misure, sarebbe irresponsabile. In Campania seguiremo la nostra linea. Massimo rigore adesso per poter poi riaprire tutti, ma per sempre». annunciati anche lo stop al consumo di alcolici in pubblico e controlli sui treni per chi viene dal Nord, per evitare «contagi d’importazione. De Luca ha detto che, durante le feste, ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laè pronta a varare un’ordinanza per vietare durante le feste di Natale glifracon meno di 5 mila abitanti, qualora il governo dovesse infine decidere di consentirli con unaal Dpcm attualmente in vigore. Il governatore Vincenzo Dehato la linea dura anti-in diretta su Facebook: «No alle deroghe e alle mezze misure, sarebbe irresponsabile. Inseguiremo la nostra linea. Massimo rigore adesso per poter poi riaprire tutti, ma per sempre».ti anche lo stop al consumo di alcolici in pubblico e controlli sui treni per chi viene dal Nord, per evitare «contagi d’importazione. Deha detto che, durante le feste, ...

De Luca in diretta facebook ha detto che non c'è certezza sull'apertura delle scuole in presenza in Campania. Il 27 dicembre potrebbe esserci il vaccine day.

"Il 12 gennaio abbiamo fissato una sorta di esercitazione generale in tutta la Campania" per la somministrazione del vaccino anti Covid. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

De Luca in diretta facebook ha detto che non c'è certezza sull'apertura delle scuole in presenza in Campania. Il 27 dicembre potrebbe esserci il vaccine day. "Il 12 gennaio abbiamo fissato una sorta di esercitazione generale in tutta la Campania" per la somministrazione del vaccino anti Covid. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.