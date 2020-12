Coronavirus. Il vaccino sperimentale Moderna provoca una vittima ed è un sacerdote? No! (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 27 novembre 2020 è morto all’età di 70 anni padre John M. Fields, sacerdote della Pennsylvania noto per essere uno dei primi volontari del vaccino Moderna contro la Covid19. La notizia è rimbalzata su diversi siti italiani con titoli del tipo «Prete morto a 70 anni: era il primo volontario della terza fase del vaccino» senza specificare che poteva aver ricevuto il placebo, generando inevitabilmente il dubbio come avvenne nel caso del medico brasiliano ad ottobre. Uno degli articoli che attribuisce dal titolo la responsabilità della morte al vaccino: «Covid, il vaccino sperimentale provoca una vittima: è un sacerdote» Quello di Moderna è un vaccino a mRNA (RNA messaggero) che ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 27 novembre 2020 è morto all’età di 70 anni padre John M. Fields,della Pennsylvania noto per essere uno dei primi volontari delcontro la Covid19. La notizia è rimbalzata su diversi siti italiani con titoli del tipo «Prete morto a 70 anni: era il primo volontario della terza fase del» senza specificare che poteva aver ricevuto il placebo, generando inevitabilmente il dubbio come avvenne nel caso del medico brasiliano ad ottobre. Uno degli articoli che attribuisce dal titolo la responsabilità della morte al: «Covid, iluna: è un» Quello diè una mRNA (RNA messaggero) che ...

