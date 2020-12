Coronavirus, il Natale che non abbiamo mai vissuto: gli 8 giorni rossi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si attendevano le nuove disposizioni sulla stretta di Natale e Capodanno e sembra che siano già confermate le nuove linee guida. L’idea del governo, ormai quasi una realtà, sembra essere quella di una zona rossa il 24 dicembre, a Natale e Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio. Più 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica. Non si arriva fino alla chiusura al 6 gennaio chiesta dai più rigoristi, che sono poi i ministri del Pd e il ministro della Salute Roberto Speranza. Linea dura ma più moderata, è la scelta del premier Giuseppe Conte e del M5S. 8 giorni di zona rossa per coprire Natale e Capodanno, con la speranza che possano bastare a impedire un rimbalzo di Covid e la tanto temuta terza ondata. “Me lo auguro, ma a questo punto non lo so”, ha commentato l’infettivologo Massimo ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si attendevano le nuove disposizioni sulla stretta die Capodanno e sembra che siano già confermate le nuove linee guida. L’idea del governo, ormai quasi una realtà, sembra essere quella di una zona rossa il 24 dicembre, ae Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio. Più 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica. Non si arriva fino alla chiusura al 6 gennaio chiesta dai più rigoristi, che sono poi i ministri del Pd e il ministro della Salute Roberto Speranza. Linea dura ma più moderata, è la scelta del premier Giuseppe Conte e del M5S. 8di zona rossa per copriree Capodanno, con la speranza che possano bastare a impedire un rimbalzo di Covid e la tanto temuta terza ondata. “Me lo auguro, ma a questo punto non lo so”, ha commentato l’infettivologo Massimo ...

