Coronavirus: il contagio riprende quota? (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'indice Rt è tornato a crescere (sebbene di poco), ma c'è un'altra cattiva notizia: nelle ultime due settimane gli ingressi in terapia intensiva sono rimasti stabili. In aumento il tasso di ... Leggi su today (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'indice Rt è tornato a crescere (sebbene di poco), ma c'è un'altra cattiva notizia: nelle ultime due settimane gli ingressi in terapia intensiva sono rimasti stabili. In aumento il tasso di ...

BettaninManuela : Report Iss: alto rischio contagio in Lazio, Liguria e Veneto - La Stampa ?@zaiapresidente? voleva fare ta ti il vir… - AnnaP1953 : RT @ivocamic: #indiceRT RISALE? NESSUN PROBLEMA TUTTO CALCOLATO SERVE PER GIUSTIFICARE IL #LOCKDOWN NATALIZIO - paoloangeloRF : Coronavirus, il punto sulla curva del contagio con Brusaferro e Rezza - diretta - carloangeli : RT @ivocamic: #indiceRT RISALE? NESSUN PROBLEMA TUTTO CALCOLATO SERVE PER GIUSTIFICARE IL #LOCKDOWN NATALIZIO - infoitsalute : Coronavirus, per l'Iss alto rischio contagio in Lazio, Liguria e Veneto. Basso solo in 5 regioni -