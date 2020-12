Coronavirus, decreto Natale. Conte: «Decisione sofferta ma necessaria. Subito ristoro per bar e ristoranti» – Il video (Di venerdì 18 dicembre 2020) È arrivato intorno alle 20 il via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto sulla stretta contro il Coronavirus per le festività di Natale e Capodanno. L’Italia sarà tutta zona rossa nei giorni festivi e arancione nei prefestivi. «La situazione rimane difficile, il virus continua a circolare dappertutto, si lascia piegare ma non si lascia sconfiggere», ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa convocata dopo il vertice. «La comunità scientifica ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti delle festività natalizie, dobbiamo quindi intervenire per rafforzare le misure necessarie contro il Covid anche in vista della ripresa delle attività di gennaio. Abbiamo adottato un decreto legge che offre un punto di equilibrio tra la stretta e le deroghe ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) È arrivato intorno alle 20 il via libera definitivo del Consiglio dei ministri alsulla stretta contro ilper le festività die Capodanno. L’Italia sarà tutta zona rossa nei giorni festivi e arancione nei prefestivi. «La situazione rimane difficile, il virus continua a circolare dappertutto, si lascia piegare ma non si lascia sconfiggere», ha detto il premier Giuseppenel corso della conferenza stampa convocata dopo il vertice. «La comunità scientifica ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti delle festività natalizie, dobbiamo quindi intervenire per rafforzare le misure necessarie contro il Covid anche in vista della ripresa delle attività di gennaio. Abbiamo adottato unlegge che offre un punto di equilibrio tra la stretta e le deroghe ...

