**Coronavirus: dati JHU, Italia prima al mondo per decessi ogni 100mila abitanti** (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - L'Italia è il Paese al mondo con la più alta mortalità da coronavirus ogni 100mila abitanti. E' quanto rilevano i dati della Johns Hopkins University, che monitora costantemente l'andamento della pandemia. Con 111,23 decessi ogni 100mila abitanti, l'Italia nella classifica dei 20 Paesi più colpiti dal Covid-19 precede la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97). Il nostro Paese è invece terzo nella classifica che tiene conto del rapporto tra casi confermati e decessi. L'Italia ha un rapporto del 3,5%, alle spalle di Messico (9%) e Iran (4,7%) e davanti al Regno Unito (3,4%). In termini assoluti, con 67.894 decessi, secondo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - L'è il Paese alcon la più alta mortalità da coronavirusabitanti. E' quanto rilevano idella Johns Hopkins University, che monitora costantemente l'andamento della pandemia. Con 111,23abitanti, l'nella classifica dei 20 Paesi più colpiti dal Covid-19 precede la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97). Il nostro Paese è invece terzo nella classifica che tiene conto del rapporto tra casi confermati e. L'ha un rapporto del 3,5%, alle spalle di Messico (9%) e Iran (4,7%) e davanti al Regno Unito (3,4%). In termini assoluti, con 67.894, secondo i ...

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #18dicembre ?? 514 nuovi casi ?? 11384 tamponi ?? 1200 ricoverati (-61 da ieri) ?? 191 t… - borghi_claudio : Era un po' che non guardavo i dati. Stiamo per arrivare trionfalmente al vertice classifica morti in proporzione a… - SkyTG24 : #Covid19 I dati del Ministero della Salute I dettagli - infoitinterno : Coronavirus, a Roma 810 nuovi contagi: sono 1428 nel Lazio. I dati del 18 dicembre - itapress24 : Oggi il Ministro della Salute, sulla base dei dati della Cabina di regia, non firmerà nuove ordinanze. La P.A.… -