Coronavirus: Danimarca supera mille morti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Copenaghen, 18 dic. (Adnkronos/Dpa) - La Danimarca ha superato la triste soglia dei mille morti dall'inizio della pandemia. Il bollettino odierno dell'Istituto di Stato Serum (Ssi) riporta 1007 decessi per il covid-19 e un record di 4508 contagi, fin'ora mai raggiunto. In questo paese di 5,8 milioni di abitanti si sono finora registrati 128.300 contagi. Il governo della premier Mette Frederiksen ha imposto questa settimana una nuova stretta nelle misure anti Coronavirus. Da ieri sono chiusi tutti gli shopping center, mentre fra il 25 dicembre e il 3 gennaio rimarranno aperti solo negozi d'alimentari, supermercati e farmacie. Lunedì chiudono parrucchieri, fisioterapisti e scuole guida, oltre alle scuole elementari. Bar, caffè e ristoranti possono offrire solo servizi d'asporto. Chiusi fino a fine anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Copenaghen, 18 dic. (Adnkronos/Dpa) - Lahato la triste soglia deidall'inizio della pandemia. Il bollettino odierno dell'Istituto di Stato Serum (Ssi) riporta 1007 decessi per il covid-19 e un record di 4508 contagi, fin'ora mai raggiunto. In questo paese di 5,8 milioni di abitanti si sono finora registrati 128.300 contagi. Il governo della premier Mette Frederiksen ha imposto questa settimana una nuova stretta nelle misure anti. Da ieri sono chiusi tutti gli shopping center, mentre fra il 25 dicembre e il 3 gennaio rimarranno aperti solo negozi d'alimentari, supermercati e farmacie. Lunedì chiudono parrucchieri, fisioterapisti e scuole guida, oltre alle scuole elementari. Bar, caffè e ristoranti possono offrire solo servizi d'asporto. Chiusi fino a fine anno ...

Agenzia_Ansa : #Covid, da domani tutta la #Danimarca in semi #lockdown. Ministro dei Trasporti: 'il coronavirus ha preso troppo pi… - MiyakeEau : Fermare questo massacro: la Danimarca abbatterà milioni di animali a causa della mutazione del coronavirus… - luigicastronuov : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, da domani tutta la #Danimarca in semi #lockdown. Ministro dei Trasporti: 'il coronavirus ha preso troppo piede ne… - LaPresse_news : Olanda, Danimarca, Gb e Germania in lockdown: ma si allentano misure nei giorni di festa #lapresse - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Covid, da domani tutta la #Danimarca in semi #lockdown. Ministro dei Trasporti: 'il coronavirus ha p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Danimarca Coronavirus, anche in Danimarca scatta il lockdown: "Situazione molto seria" Giornale di Sicilia Coronavirus: Danimarca supera mille morti

Copenaghen, 18 dic. (Adnkronos/Dpa) – La Danimarca ha superato la triste soglia dei mille morti dall’inizio della pandemia. Il bollettino odierno dell’Istituto di Stato Serum (Ssi) riporta 1007 ...

Covid-19 peggio dell'influenza: lo studio

Le differenze sarebbero sostanziali, a sostenerlo il lavoro degli scienziati francesi pubblicato su «The Lancet Respiratory Medicine» ...

Copenaghen, 18 dic. (Adnkronos/Dpa) – La Danimarca ha superato la triste soglia dei mille morti dall’inizio della pandemia. Il bollettino odierno dell’Istituto di Stato Serum (Ssi) riporta 1007 ...Le differenze sarebbero sostanziali, a sostenerlo il lavoro degli scienziati francesi pubblicato su «The Lancet Respiratory Medicine» ...