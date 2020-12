Coronavirus, dal 20 dicembre Campania in zona gialla insieme a Toscana, Valle d’Aosta e Bolzano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da domenica 20 dicembre altre 3 Regioni e una Provincia autonoma arancioni passeranno in zona gialla. Si tratta di Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, che verranno classificate tra i territori a rischio contagi Covid-19 più basso e dunque con misure meno severe rispetto a quelle attuali. Un passaggio automatico che avviene per «scadenza dell’ordine vigente» e che viene confermato dalla mancanza di nuove ordinanze firmate per oggi, 18 dicembre, dal ministro della Salute Roberto Speranza. Con questi passaggi in zona gialla, l’Abruzzo potrebbe rimanere l’unica Regione arancione. Nella giornata di domenica sarà dunque possibile uscire o entrare nelle 3 Regioni e nella ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da domenica 20altre 3 Regioni e una Provincia autonoma arancioni passeranno in. Si tratta die Provincia autonoma di, che verranno classificate tra i territori a rischio contagi Covid-19 più basso e dunque con misure meno severe rispetto a quelle attuali. Un passaggio automatico che avviene per «scadenza dell’ordine vigente» e che viene confermato dalla mancanza di nuove ordinanze firmate per oggi, 18, dal ministro della Salute Roberto Speranza. Con questi passaggi in, l’Abruzzo potrebbe rimanere l’unica Regione arancione. Nella giornata di domenica sarà dunque possibile uscire o entrare nelle 3 Regioni e nella ...

