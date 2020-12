Coronavirus: Conte, 'vaccino facoltativo ma sara' testato e sicuro, speriamo lo facciano tutti' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Non prevediamo obbligatorio il vaccino: lo offriamo facoltativamente ma abbiamo già iniziato a promuovere una campagna per spiegare a tutti che il vaccino sarà testato dalle istituzioni più accreditate in Europa e sarà sicuro. Sarà offerto a tutti e speriamo che tutti si predispongano ad accogliere questo trattamento". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti al termine del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Non prevediamo obbligatorio il: lo offriamo facoltativamente ma abbiamo già iniziato a promuovere una campagna per spiegare ache ilsaràdalle istituzioni più accreditate in Europa e sarà. Sarà offerto achesi predispongano ad accogliere questo trattamento". Lo dice il premier Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti al termine del Cdm.

