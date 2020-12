Coronavirus: Conte, 'v-day 27 dicembre, nel vaccino certezza di chiudere capitolo' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo davanti la fine di questo incubo, ci avviamo, pur con misure restrittive, al vaccine day del 27 dicembre in Italia e un primo gruppo di Paesi europei. Non risolveremo il problema il 27 dicembre, ma nei mesi a venire. Interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato: dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo davanti la fine di questo incubo, ci avviamo, pur con misure restrittive, al vaccine day del 27in Italia e un primo gruppo di Paesi europei. Non risolveremo il problema il 27, ma nei mesi a venire. Interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato: dobbiamo trovare in questala forza diquesto bruttoinsieme". Così il premier Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi.

fattoquotidiano : Coronavirus, il presidente Conte illustra le nuove misure per le feste natalizie. Segui la diretta - repubblica : Conte: 'Al lavoro per consentire il ritorno in classe il prima possibile' - RaiNews : Dal Cdm via libera a regole per Natale #coronavirus - JohnHard3 : RT @fanpage: Nuovo #DPCM Cosa si potrà fare a Natale. Tutte le indicazioni del Governo. #Conte #conferenzastampa - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'v-day 27 dicembre, nel vaccino certezza di chiudere capitolo'... -