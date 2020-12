Coronavirus: Conte, 'non entriamo nella case italiani, forte limite è alla circolazione' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Un sistema liberaldemocratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci sia una flagranza di reato. Noi non entriamo nelle case degli italiani, è un decreto concepito come forte limite alla circolazione. Si esce con l'autocertificazione". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Un sistema liberaldemocratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci sia una flagranza di reato. Noi nonnelledegli, è un decreto concepito come. Si esce con l'autocertificazione". Così il premier Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

