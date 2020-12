Coronavirus: Conte, 'misure restrittive e nuovi aiuti viaggiano insieme' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "misure restrittive e aiuti economici devono viaggiare insieme. Chi subisce danni economici deve essere subito ristorato". Lo dice il premeir Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "economici devono viaggiare. Chi subisce danni economici deve essere subito ristorato". Lo dice il premeir Giuseppein conferenza stampa a palazzo Chigi.

