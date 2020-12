Coronavirus: Conte, 'in zona arancione si resta nei comuni, tranne sotto i 5mila abitanti' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Saranno da considerare in zona arancione i giorni feriali del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. "In questi giorni ci si potrà spostare solo all'interno del proprio comune. Però qui dobbiamo raccogliere un invito del Parlamento per venire incontro ai comuni più piccoli: ci si potrà spostare tra quelli con meno di 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri ma no nei capoluoghi di provincia per non contribuire ad affollare le città più grandi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte riassumendo le misure del decreto approvato dal Cdm. Saranno chiusi bar e ristoranti, consentite consegne a domicilio e asporto. I negozi saranno aperti fino alle 21. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Saranno da considerare ini giorni feriali del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. "In questi giorni ci si potrà spostare solo all'interno del proprio comune. Però qui dobbiamo raccogliere un invito del Parlamento per venire incontro aipiù piccoli: ci si potrà spostare tra quelli con meno di 5000e nel raggio di 30 chilometri ma no nei capoluoghi di provincia per non contribuire ad affollare le città più grandi". Lo ha detto il premier Giusepperiassumendo le misure del decreto approvato dal Cdm. Saranno chiusi bar e ristoranti, consentite consegne a domicilio e asporto. I negozi saranno aperti fino alle 21.

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Virus continua a circolare dappertutto in Europa. Tra esperti c’è preoccupazione per impennata… - fattoquotidiano : Coronavirus, il presidente Conte illustra le nuove misure per le feste natalizie. Segui la diretta - repubblica : Conte: 'Al lavoro per consentire il ritorno in classe il prima possibile' - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'in zona arancione si resta nei comuni, tranne sotto i 5mila abitanti'... - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'adottato decreto di equilibrio tra stretta e deroghe'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, il presidente Conte illustra le nuove misure per le feste natalizie. Segui la diretta Il Fatto Quotidiano Coronavirus: Conte, 'in zona arancione si resta nei comuni, tranne sotto i 5mila abitanti'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Saranno da considerare in zona arancione i giorni feriali del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

Decreto Natale, Conte: “Virus circola, serve intervento”

sviluppato per le esigenze nate in epoca Covid-19, includendo strumenti quali il Tour Virtuale e il Configuratore delle sue soluzioni di livello mondiale. Tutto in concomitanza con il successo ...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Saranno da considerare in zona arancione i giorni feriali del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.sviluppato per le esigenze nate in epoca Covid-19, includendo strumenti quali il Tour Virtuale e il Configuratore delle sue soluzioni di livello mondiale. Tutto in concomitanza con il successo ...