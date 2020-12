Coronavirus, Conte annuncia: «Il vaccino sarà facoltativo e offerto a tutti» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa dove ha illustrato le nuove norme per il DPCM Natale, ha parlato anche del vaccino anti Covid19 Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa dove ha illustrato le nuove norme per il DPCM Natale, ha parlato anche del vaccino anti COVID-19. Le parole del Premier. «Offriamo il vaccino facoltativamente ma promuoveremo una campagna nella quale spiegheremo che il vaccino sarà sicuro e testato. Rispettando le priorità per tutte le categorie sarà offerto a tutti e speriamo che tutti si sottopongano a questo trattamento» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe, nel corso della conferenza stampa dove ha illustrato le nuove norme per il DPCM Natale, ha parlato anche delanti Covid19 Giuseppe, nel corso della conferenza stampa dove ha illustrato le nuove norme per il DPCM Natale, ha parlato anche delanti COVID-19. Le parole del Premier. «Offriamo ilfacoltativamente ma promuoveremo una campagna nella quale spiegheremo che ilsicuro e testato. Rispettando le priorità per tutte le categoriee speriamo chesi sottopongano a questo trattamento» Leggi su Calcionews24.com

