Coronavirus, Consulenti lavoro: "Crollo turismo a Venezia, 2 mld in meno da stranieri" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Venezia, 18 dic. (Labitalia) - Lo scoppio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus ha impattato pesantemente sull'economia di Venezia. Nei primi 9 mesi del 2020, infatti, a Venezia si sono registrati 5 milioni in meno di arrivi (-59,5%) e 18,5 milioni in meno di presenze (- 53,5%). La componente straniera ha registrato un calo del 73,1% degli arrivi. Si stima che la spesa turistica degli stranieri sia passata da quasi 3 miliardi a meno di 1, generando un calo di entrate di 2 miliardi. E' quanto emerge dalla ricerca 'Impatto occupazionale dell'emergenza Covid-19 nella realtà metropolitana Veneziana' della Fondazione studi Consulenti del lavoro, presentata questo pomeriggio nel corso del convegno online ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020), 18 dic. (Labitalia) - Lo scoppio dell'emergenza sanitaria daha impattato pesantemente sull'economia di. Nei primi 9 mesi del 2020, infatti, asi sono registrati 5 milioni indi arrivi (-59,5%) e 18,5 milioni indi presenze (- 53,5%). La componente straniera ha registrato un calo del 73,1% degli arrivi. Si stima che la spesa turistica deglisia passata da quasi 3 miliardi adi 1, generando un calo di entrate di 2 miliardi. E' quanto emerge dalla ricerca 'Impatto occupazionale dell'emergenza Covid-19 nella realtà metropolitanana' della Fondazione studidel, presentata questo pomeriggio nel corso del convegno online ...

StraNotizie : Coronavirus: Consulenti lavoro, 'crollo turismo a Venezia, 2 mld in meno da stranieri' - lorenzooliva16 : Virtualmente approvato in America il #vaccinoCovid di @moderna_tx, dopo che un gruppo di consulenti esterni della… - fortuna22177387 : RT @GiuffreFrancisL: Iscriviti al nostro webinar gratuito dedicato a commercialisti, avvocati e consulenti: “Le misure per il contenimento… - sole24ore : Un servizio esclusivo del settimanale Plus24 per i lettori di 24+ per difendere i propri risparmi in questa crisi.… - aristocoso : Cosa potevi aspettarti da 500 consulenti ? #COVID #CovidVaccino #covid19 #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Consulenti Coronavirus, Consulenti lavoro: "Crollo turismo a Venezia, 2 mld in meno da stranieri" Adnkronos Coronavirus, Consulenti lavoro: “Crollo turismo a Venezia, 2 mld in meno da stranieri”

E’ quanto emerge dalla ricerca ‘Impatto occupazionale dell’emergenza Covid-19 nella realtà metropolitana veneziana’ della Fondazione studi consulenti del lavoro, presentata questo pomeriggio nel corso ...

Netflix e l'anno dell'«onda coreana»

Il 2020 è stato l'anno del nuovo coronavirus ma potrebbe anche essere considerato l'anno della consacrazione definitiva della cultura pop coreana, oggi tra le più attraenti ...

E’ quanto emerge dalla ricerca ‘Impatto occupazionale dell’emergenza Covid-19 nella realtà metropolitana veneziana’ della Fondazione studi consulenti del lavoro, presentata questo pomeriggio nel corso ...Il 2020 è stato l'anno del nuovo coronavirus ma potrebbe anche essere considerato l'anno della consacrazione definitiva della cultura pop coreana, oggi tra le più attraenti ...