Coronavirus: Consulcesi in campo per reclutare vaccinatori

Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "Consulcesi sostiene la campagna di vaccinazione del Governo contro il Coronavirus. Servono 3mila medici e 12mila infermieri e il rischio, come già evidenziato dai rappresentanti di categoria, è non riuscire a reclutare le risorse sufficienti a mettere in attuazione il piano vaccini". Lo afferma Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, network legale e di formazione dei professionisti della sanità, che da ieri ha avviato una campagna di sostegno al ministero della Salute per reclutare medici e operatori sanitari per dovranno contribuire all'attuazione del piano di vaccinazioni anti Sars-CoV-2. "Finalmente arriva anche in Italia la disponibilità del vaccino contro il Covid-19 - sottolinea Consulcesi in una nota - e il Governo sta pianificando ...

Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "Consulcesi sostiene la campagna di vaccinazione del Governo contro il coronavirus. Servono 3mila medici e 12mila infermieri e il rischio, come già evidenziato da ...

Dpi e test rapidi in azienda: il modello Consulcesi ai tempi del Covid

Dall'inizio della pandemia da Covid-19, Consulcesi si è subito organizzata per mettere in sicurezza gli uffici, adottando prontamente tutte le raccomandazioni del ministero della Salute e prevedendo ...

