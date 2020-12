Coronavirus, Confindustria Cosenza: "Farsi trovare pronti è parola d'ordine per 2021" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cosenza, 18 dic. (Labitalia) - “Farsi trovare pronti sono le nostre parole d'ordine per il 2021. A conclusione di uno degli anni più difficili e dolorosi che la storia del nostro Paese possa ricordare, abbiamo la certezza che niente sarà più come prima. Ci attendono ancora mesi difficili ma, da imprenditori, non possiamo che nutrire aspettative positive sul futuro”. Il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli non nasconde le preoccupazioni e le gravi difficoltà del momento, ma manifesta anche un cento ottimismo se pensa alle cose che ci sono da fare, costruire, preparare. "Nutriamo speranza -spiega- per i progetti importanti che possono rappresentare un punto di svolta. E' il caso del Next Generation Eu, lo strumento più conosciuto come ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020), 18 dic. (Labitalia) - “sono le nostre parole d'per il. A conclusione di uno degli anni più difficili e dolorosi che la storia del nostro Paese possa ricordare, abbiamo la certezza che niente sarà più come prima. Ci attendono ancora mesi difficili ma, da imprenditori, non possiamo che nutrire aspettative positive sul futuro”. Il presidente diFortunato Amarelli non nasconde le preoccupazioni e le gravi difficoltà del momento, ma manifesta anche un cento ottimismo se pensa alle cose che ci sono da fare, costruire, preparare. "Nutriamo speranza -spiega- per i progetti importanti che possono rappresentare un punto di svolta. E' il caso del Next Generation Eu, lo strumento più conosciuto come ...

petergomezblog : #Coronavirus, il presidente di Confindustria Macerata: “Le persone sono stanche, anche se qualcuno morirà pazienza”… - ConfindustriaVi : In #Veneto nuove limitazioni agli spostamenti individuali. Nuova ordinanza del Presidente #Zaia per il periodo… - DMartino_NRD : #Repost di marzo su #Confindustria che vanno sempre bene. #confindustriamarche #covid #covid19italia #coronavirus… - MauroPelizzoni2 : Se non altro s'è scusato. In Italia è cosa rara. Coronavirus, frase shock sui morti: si dimette Guzzini, presiden… - franziskanava : Coronavirus, frase shock sui morti: si dimette Guzzini, presidente di Confindustria Macerata. 'Gravi le mie parole'… -