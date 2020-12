Coronavirus, conferenza stampa Conte: le misure del nuovo DPCM (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Coronavirus - Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha spiegato le misure del nuovo DPCM valido per le feste di Natale Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Giuseppe, presidente del Consiglio, ha spiegato ledelvalido per le feste di Natale Pianeta Milan.

RaiNews : Dal Cdm via libera a regole per Natale #coronavirus - AllertApc : @AllertApc #protezionecivile @pcbassignana #PCProvAl #Bassignana #social #media #socialmedia #Covid_19 #coronavirus… - pcbassignana : @AllertApc #protezionecivile @pcbassignana #PCProvAl #Bassignana #social #media #socialmedia #Covid_19 #coronavirus… - PianetaMilan : #Coronavirus, conferenza stampa #Conte: le misure del nuovo #DPCM - tuttoatalanta : Conferenza integrale, Conte: 'Zona rossa nei giorni festivi. Pronti 645 milioni di euro per bar e ristoranti'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus conferenza Coronavirus: alle 12.15 conferenza stampa sulle misure di contenimento dei contagi Ufficio Stampa Coronavirus: Conte, 'morti ferita aperta, in italia popolazione molto anziana'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "I morti sono e resteranno una ferita aperta per tutti gli anni a venire, lo sono già adesso. Anche la Francia ha superato i 60mila decessi, il Regno Unito... ma non siamo ...

Coronavirus: Conte, ‘in dl ristori gennaio interventi su altri operatori’

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Con nuovo decreto ristori a gennaio provvederemo a compensare le perdite per altri operatori su cui non possiamo intervenire subito”. Così il premier Giuseppe Conte, in co ...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "I morti sono e resteranno una ferita aperta per tutti gli anni a venire, lo sono già adesso. Anche la Francia ha superato i 60mila decessi, il Regno Unito... ma non siamo ...Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Con nuovo decreto ristori a gennaio provvederemo a compensare le perdite per altri operatori su cui non possiamo intervenire subito”. Così il premier Giuseppe Conte, in co ...