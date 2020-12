Coronavirus | Confcommercio Milano | ' accogliamo con responsabilità proposta prefetto'

(Di venerdì 18 dicembre 2020), 18 dic. (Adnkronos) - I negozi e gli esercizi pubblici di"accolgono con senso di" ladeldi aprire i negozi non alimentari - sono oltre 12mila le attività coinvolte - alle 10.15 a partire dal 7 gennaio 2021, giorno della riapertura delle scuole. Lo sottolinea. "Questa decisione, in accordo con prefettura e Comune, è stata presa per alleggerire il trasporto pubblico, agevolare gli spostamenti degli studenti ed evitare assembramenti. Uno sforzo che ha l'obiettivo condiviso di evitare un nuovo lockdown", spiega la nota.

cascinanotizie : ConfCommercio contro le forze dell'ordine per le multe 'anti-covid' - SassiLive : CONFCOMMERCIO: INDAGINE ACQUISTI DI NATALE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS - Mariate48641882 : RT @rotre54: #MELONI #SALVINI #PORRO #lockdown #mezzorainpiu #negazionisti #SantaLucia #Covid_19 #coronavirus @Confcommercio #COVID?19 #Na… - nicolaebasta : RT @rotre54: #MELONI #SALVINI #PORRO #lockdown #mezzorainpiu #negazionisti #SantaLucia #Covid_19 #coronavirus @Confcommercio #COVID?19 #Na… - GiulianaDaniel2 : RT @rotre54: #MELONI #SALVINI #PORRO #lockdown #mezzorainpiu #negazionisti #SantaLucia #Covid_19 #coronavirus @Confcommercio #COVID?19 #Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Confcommercio

VeronaSera

Milano, 18 dic. (Adnkronos) – I negozi e gli esercizi pubblici di Milano “accolgono con senso di responsabilità” la proposta del prefetto di aprire i negozi non alimentari – sono oltre 12mila le attiv ...Tempo di bilanci anche in casa Confcommercio Lecco. Per l'associazione di categoria con sede in piazza Garibaldi si è chiuso un anno complesso, ma non da buttare: il sopraggiungere della pandemia ...