**Coronavirus: bozza dl, 'zona rossa dal 24 al 6, arancioni giorni feriali'** (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it.

zazoomblog : Coronavirus: bozza dl in giorni arancioni ok spostamenti comuni sotto 5.000 abitanti - #Coronavirus: #bozza… - TV7Benevento : **Coronavirus: bozza dl, 'in giorni 'arancioni' ok spostamenti comuni sotto 5.000 abitanti'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: bozza dl, 'visite solo per 2 non conviventi e una sola volta al dì'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: bozza dl, 'zona rossa dal 24 al 6, arancioni giorni feriali'**... - infoitinterno : Coronavirus, la bozza del monitoraggio Iss: migliorano i parametri del Fvg. Indice Rt in calo -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus bozza **Coronavirus: bozza dl, 'visite solo per 2 non conviventi e una sola volta al dì'** Fortune Italia Coronavirus: 17.992 nuovi positivi a fronte di 179.800 tamponi processati. 674 decessi

Secondo quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero ... Intanto, secondo quanto rivela la bozza del monitoraggio settimanale prodotta dall'Istituto ...

Dpcm Natale: quando esce. Pranzo e visite con due parenti

Il vertice di governo ha deciso: verso la zona rossa in festivi e prefestivi, arancione negli altri. Ecco cosa cambia per bar e ristoranti. Sì allo spostamento tra piccoli comuni. Incontro con le Regi ...

Secondo quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero ... Intanto, secondo quanto rivela la bozza del monitoraggio settimanale prodotta dall'Istituto ...Il vertice di governo ha deciso: verso la zona rossa in festivi e prefestivi, arancione negli altri. Ecco cosa cambia per bar e ristoranti. Sì allo spostamento tra piccoli comuni. Incontro con le Regi ...