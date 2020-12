Coronavirus: bozza dl, stretta sul Natale, sanzioni da 400 a 1000 euro per chi sgarra (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Nella bozza del decreto, che sarà all'esame del Cdm stasera, c'è anche un riferimento alle sanzioni che rimanda a quelle già previste nel decreto del 25 marzo scorso. "La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35", si legge nel testo della bozza. L'articolo 4 del dl 25 marzo prevede sanzioni da 400 a 1000 euro per chi trasgredisce le norme. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Nelladel decreto, che sarà all'esame del Cdm stasera, c'è anche un riferimento alleche rimanda a quelle già previste nel decreto del 25 marzo scorso. "La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35", si legge nel testo della. L'articolo 4 del dl 25 marzo prevededa 400 aper chi trasgredisce le norme.

