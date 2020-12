Coronavirus: bozza dl, stretta sul Natale, sanzioni da 400 a 1000 euro per chi sgarra (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: bozza dl, stretta sul Natale, sanzioni da 400 a 1000 euro per chi sgarra... - zazoomblog : Coronavirus: bozza dl in giorni arancioni ok spostamenti comuni sotto 5.000 abitanti - #Coronavirus: #bozza… - TV7Benevento : **Coronavirus: bozza dl, 'in giorni 'arancioni' ok spostamenti comuni sotto 5.000 abitanti'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: bozza dl, 'visite solo per 2 non conviventi e una sola volta al dì'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: bozza dl, 'zona rossa dal 24 al 6, arancioni giorni feriali'**... -