Coronavirus, ancora morti in provincia di Livorno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Livorno - La Regione Toscana, aggiungendo oggi altre due morti accertate in provincia di Livorno, porta a 249 i decessi di persone risultate positive al Coronavirus nel Livornese da inizio epidemia. ... Leggi su gazzettadilivorno (Di venerdì 18 dicembre 2020)- La Regione Toscana, aggiungendo oggi altre dueaccertate indi, porta a 249 i decessi di persone risultate positive alnel Livornese da inizio epidemia. ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus: 13 decessi, ancora in leggero calo i ricoveri Ufficio Stampa Covid Toscana, dati del 18 dicembre: altri 42 decessi e calo ricoveri. Nuovi positivi: 514

Firenze, 18 dicembre 2020 - Un calo costante dei ricoveri, seppur minimo. E un numero di decessi ancora molto alto, 42 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati sul coronavirus che ven ...

Covid Toscana, 514 contagi: il bollettino

Firenze, 18 dic. - I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 514 su 11.384 tamponi molecolari e 5.553 test rapidi effettuati. Lo annuncia su Facebook il presidente della Tos ...

