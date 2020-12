Coronavirus, aggiornamento 18 dicembre, 34 decessi e 1.201 nuovi casi (1.087 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di venerdì 18 dicembre 2020) Continua ad essere sensibilmente più basso della media nazionale il tasso positivi-tamponi in Campania, che si attesta al 6,61%: secondo il bollettino dell'Unità di crisi, i contagi rilevati ieri sono ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 18 dicembre 2020) Continua ad essere sensibilmente più basso della media nazionale il tasso positivi-tamponi in Campania, che si attesta al 6,61%: secondo il bollettino dell'Unità di crisi, i contagi rilevati ieri sono ...

repubblica : Coronavirus Lazio, i dubbi delle Asl sul vaccino: 'Non abbiamo i frigoriferi' [di Rory Cappelli] [aggiornamento del… - repubblica : Coronavirus, in Salento focolaio dopo la processione: centinaia di fedeli accalcati e molti senza mascherina [di Fr… - rep_roma : Coronavirus, risale Rt nazionale. Rezza: 'Lazio, Lombardia e Veneto superano addirittura l'1. Prima volta dopo sett… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 18 dicembre, 60 decessi e 2.744 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - ledimiche : Top story: Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 18 dicembre: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati e i… -