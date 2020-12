Coronavirus, 2.701 positivi tra litorale romano e Castelli: pronte 18 mila dosi di vaccino per la Asl Rm 6 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Emergenza Coronavirus, nuova riunione del tavolo di confronto istituito tra la ASL Roma 6 e i Comuni che vi fanno parte per un monitoraggio costante della situazione territoriale in tema di Covid-19. Durante il confronto, il Direttore Generale Narciso Mostarda ha offerto a tutti i presenti una panoramica aggiornata dei casi positivi e della situazione presso l’Ospedale dei Castelli Romani e le altre strutture. Ciò che emerge è una lenta ma graduale riduzione dei posti letto occupati: ad oggi 144 su 228 attivati. Buoni segnali in arrivo anche dal settore scolastico, dove gli interventi giornalieri delle unità mobili hanno registrato una flessione del 60% rispetto al periodo più difficile. Testimonianza di questi miglioramenti sono i dati attuali: ad oggi nella ASL RM 6 si registrano 2.701 positivi, di cui 168 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Emergenza, nuova riunione del tavolo di confronto istituito tra la ASL Roma 6 e i Comuni che vi fanno parte per un monitoraggio costante della situazione territoriale in tema di Covid-19. Durante il confronto, il Direttore Generale Narciso Mostarda ha offerto a tutti i presenti una panoramica aggiornata dei casie della situazione presso l’Ospedale deiRomani e le altre strutture. Ciò che emerge è una lenta ma graduale riduzione dei posti letto occupati: ad oggi 144 su 228 attivati. Buoni segnali in arrivo anche dal settore scolastico, dove gli interventi giornalieri delle unità mobili hanno registrato una flessione del 60% rispetto al periodo più difficile. Testimonianza di questi miglioramenti sono i dati attuali: ad oggi nella ASL RM 6 si registrano 2.701, di cui 168 ...

Egitto: 548 nuovi casi di coronavirus con 25 morti e 200 guariti

Il ministero della Salute egiziano ha annunciato che sono 548 i nuovi casi di coronavirus con 25 morti e 200 guariti, portando il ...

