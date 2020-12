Coronavirus | 17 992 nuovi casi su 179 800 test I morti sono 674 | oltre 650 ricoverati in meno

(Di venerdì 18 dicembre 2020)17.992 idiaccertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 179.800 tamponi processati, il rapporto di positività è quindi del 10%. I674. Diminuisce ulteriormente la pressione sugli ospedali, tendenza ormai consolidata, con 658innei reparti Covid e 36 posti letto inoccupati in terapia intensiva, a fronte di 189 ingressi registrati nell’ultimo giorno. Da lunedì ad oggi80.674 iaccertati di, circa 3.500 in più degli stessi cinque giorni della scorsa settimana quando furono 77.044. Visto il divario maggiore registrato giovedì nel confronto, si denota un calo venerdì su venerdì dei contagi. Articolo ...

Fatti 179.800 tamponi nelle ultime 24 ore. Ieri i contagi sono stati 18.236 (su 185.320 tamponi eseguiti), i morti 683 (Articolo in aggiornamento) ...Nuovi casi di Covid in Italia in calo rispetto a ieri: secondo l’ultimo bollettino del ministero della salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.992 rispetto ai 18.236 di ieri. In calo però ...