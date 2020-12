Corna, "perché avrei dovuto farlo": Maria Teresa Ruta azzera Amedeo Goria, parole pesantissime (Di venerdì 18 dicembre 2020) Faccia a faccia. Insomma, uno di fronte all'altro all'altra: Maria Teresa Ruta e Cristano Malgioglio si confessano nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Parlano per un po' di tempo. Senza segreti. Malgy, curiosissimo, indaga sul suo matrimonio naufragato: “perché hai continuato a perdonarlo?”. E il riferimento va a Amedeo Goria, ex marito della Ruta che l'avrebbe tradita più volte durante il matrimonio. “Non l'ho mai tradito, ma se l'avessi fatto mi avrebbe fatto soffrire di meno”, tuona la Ruta (che potrebbe essere una delle papabili nuove conduttrici della prossima stagione televisiva). “Non volevo vedere la verità. Ho sofferto per anni”, continua la Ruta. E Malgy la gela: “Io sarei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Faccia a faccia. Insomma, uno di fronte all'altro all'altra:e Cristano Malgioglio si confessano nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Parlano per un po' di tempo. Senza segreti. Malgy, curiosissimo, indaga sul suo matrimonio naufragato: “hai continuato a perdonarlo?”. E il riferimento va a, ex marito dellache l'avrebbe tradita più volte durante il matrimonio. “Non l'ho mai tradito, ma se l'avessi fatto mi avrebbe fatto soffrire di meno”, tuona la(che potrebbe essere una delle papabili nuove conduttrici della prossima stagione televisiva). “Non volevo vedere la verità. Ho sofferto per anni”, continua la. E Malgy la gela: “Io sarei ...

