Coppa Italia | le date e gli orari degli ottavi di finale

DaRonz82 : Programma degli Ottavi di finale di Coppa Italia - SerieA : #CoppaItalia: il programma degli Ottavi di Finale. ?? - Esercito : Complimenti al 1° Caporal Maggiore Marta BASSINO per la seconda vittoria consecutiva nella gara di slalom gigante i… - _intermagazine : Coppa Italia, Fiorentina-Inter il 13 gennaio alle 15:00. Il programma completo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Ottavi di finale di Coppa Italia: Napoli-Empoli, mercoledì 13 gennaio, ore 17:45 -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Non ci sarà per la sfida contro la sua ex squadra Samuele Di Carmine, punta dell’Hellas Verona, che dovrà saltare la trasferta di Firenze per infortunio. Il suo rapporto con la Fiorentina però è di qu ...Le classifiche della Coppa del Mondo maschile dopo il secondo super-g stagionale: lo svizzero guida già con margine nella disciplina, con sole sette gare totali.