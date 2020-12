Coppa Italia | ecco date e orari degli ottavi di finale

(Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA - Ufficializzate dalla Lega Serie Adidi, che si disputeranno in partita secca da martedì 12 a giovedì 21 gennaio 2021.

juventusfc : UFFICIALE | La #CoppaItalia dei bianconeri inizierà il prossimo 13 gennaio ?? #JuveGenoa agli Ottavi di Finale ?… - SkySport : Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale: data e orari - acffiorentina : COPPA ITALIA | ?? ?? Inter ??? Stadio Franchi ??? Mercoledì 13 Gennaio ?? Ore 15.00 ?? RAI 1 #ForzaViola ??… - Fantacalcio : Coppa Italia, date e orari degli ottavi di finale: il calendario - ROI05841958 : @stefelici Il gol del 2-0 di Hamšík, in contropiede, in Juventus Napoli, finale di Coppa Italia 2012, che sancì la… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Non è escluso che in vista degli slalom di Coppa del mondo di lunedì in Alta Badia e martedì a Madonna di Campiglio possano esserci ulteriori defezioni all'interno della squadra italiana. Metti mi ...La Lega Serie A ha definito il programma degli anticipi e posticipi dalla 17ma alla 29ma giornata di andata del campionato e le date degli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Di seguito il calendario de ...