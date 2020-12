Convocati Parma per la Juve: tre assenti per Liverani al Tardini (Di venerdì 18 dicembre 2020) per la partita di domani sera contro i bianconeri Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso noto l’elenco dei Convocati per la partita di domani con la Juve. Ecco la lista di Liverani per il match del Tardini. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Valenti, Ricci;Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) per la partita di domani sera contro i bianconeri Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha reso noto l’elenco deiper la partita di domani con la. Ecco la lista diper il match del. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Valenti, Ricci;Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Leggi su Calcionews24.com

