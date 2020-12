Convocati Juve per il Parma, assente Dybala: ecco la lista di Pirlo (Di venerdì 18 dicembre 2020) per il match della 13ª giornata di Serie A La Juve scenderà in campo domani sera al Tardini nel match della 13ª giornata contro il Parma. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bianconero ha mostrato l’elenco dei Convocati dell’incontro. assente Paulo Dybala per affaticamento muscolare, che va ad aggiungersi a Demiral, Chiellini e Arthur, uscito dolorante dal match contro l’Atalanta. I Convocati di Mister @Pirlo official per #ParmaJuve ???#ForzaJuve pic.twitter.com/ZIECzqwndF — JuventusFC (@Juventusfc) December 18, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) per il match della 13ª giornata di Serie A Lascenderà in campo domani sera al Tardini nel match della 13ª giornata contro il. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bianconero ha mostrato l’elenco deidell’incontro.Pauloper affaticamento muscolare, che va ad aggiungersi a Demiral, Chiellini e Arthur, uscito dolorante dal match contro l’Atalanta. Idi Mister @official per #???#Forzapic.twitter.com/ZIECzqwndF —ntusFC (@ntusfc) December 18, 2020 Leggi su Calcionews24.com

