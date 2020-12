Contributi a fondo perduto 'Grandi perdite': risorse per 3milioni di euro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Altri ristori riservati ai trentini. Da venerdì 18 dicembre è possibile richiedere il sostegno a fondo perduto 'Grandi perdite', rivolto agli operatori economici che esercitano attività di impresa nel ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 18 dicembre 2020) Altri ristori riservati ai trentini. Da venerdì 18 dicembre è possibile richiedere il sostegno a', rivolto agli operatori economici che esercitano attività di impresa nel ...

