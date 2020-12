Contratto già firmato: la legge ammette o no la disdetta? I casi pratici (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un privato firma un Contratto sulla base del quale un’altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile fare disdetta in relazione ad un Contratto già firmato? e se sì, entro quando? quando il Contratto diviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una pluralità di rapporti tra privati, negozianti, liberi professionisti o imprese. Facciamo chiarezza e vediamo allora quando vale la disdetta dell’accordo già sottoscritto. Se ti interessa saperne di più sul ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un privato firma unsulla base del quale un’altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile farein relazione ad ungià? e se sì, entro quando? quando ildiviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una pluralità di rapporti tra privati, negozianti, liberi professionisti o imprese. Facciamo chiarezza e vediamo allora quando vale ladell’accordo già sottoscritto. Se ti interessa saperne di più sul ...

Cucciolina96251 : RT @AquilottoEddy: Purtroppo è andata come già era preannunciato, va beh pazienza un grosso in bocca al lupo Dom #Szoboszlai ed ora ho un m… - Massimo21705820 : @Drittorovescio_ Sono fuori come dei CAMPANELLI... poi chi ha già contratto il VIRUS è libero ... qui si vuole PORTARE LA GENTE alla DEMENZA - robertospek : @GrandeFratello Quindi abbiamo saputo che i concorrenti stanno nella casa del GF per un numero di puntate già previ… - dekuweb : @brema82 Se siete intelligenti, gli firmate il contratto da post Ibra già a gennaio. - ChampSteffy : RT @ChampSteffy: @ccstantz Questo fino a quando non si è capito che si tratta di un programma con un copione già scritto e che la Malgy, N… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto già «Lara Comi ha truffato il Parlamento Europeo»: sequestro da mezzo milione di euro a Milano Corriere della Sera